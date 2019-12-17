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برلمان

يجب منحه جائزة نوبل.. «الحرية المصري»: منتدى شباب العالم ملحمة وطنية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:21 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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عبد الرحمن سرحان
قال الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب "الحرية المصري"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس في التاريخ الحديث يقود ثورة فكرية لإعلاء القيم الإنسانية ونبذ العنف والتعصب والتطرف، وخلق مجتمعات تنعم بالسلم والسلام.

وأوضح "أبو حتة"، في تصريحات على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم في نسخته الـ3 بشرم الشيخ، أن المنتدى ملحمة وطنية تجابه التطرف وتعزز مفهوم الثقافة والفن والتسامح، ونقطة انطلاق لتعزيز قيم الحوار ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جمعاء، وآلية مهمة ترسخ الإلهام وتسهم في بث الأمل في نفوس الشباب.

وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، بمنح المنتدى جائزة نوبل للسلام، وذلك لما أصبح يمثله من ركيزة أساسية وفاعلة في تعزيز مبادئ القيم الإنسانية، وصناعة سفراء للسلام بجميع دول العالم، مؤكدا أن ثمار هذا الحدث الضخم ستعود بالطبع على جميع دول العالم؛ وسنصل في النهاية لمجتمعات خالية من الصراعات والحروب والفتن الطائفية والحروب الداخلية، وتتلاقى المجتمعات على المحبة والسلام.

وأشار أبو حتة، إلى الموضوعات التي تضمنتها ورش عمل المنتدى وما مثلته من تعبير حقيقي عن التحديات التي تواجه العالم كله وليس مصر وحدها، حيث إنه إذا نظرنا لقضية الإرهاب سنجد أن العالم كله يعاني من ويلاته، كما أن قضية الذكاء الإصطناعي أصبحت ضرورة ملحة للنهوض بالمجتمعات للحاق بركب التنمية الحقيقية.

وأضاف أن ورش العمل وضعت خطة متكاملة لمواجهة التحديات المشتركة، كما أنها وضعت الجميع أمام مسؤولياته في ضرورة التوصل لحلول للأزمات والقضايا العالقة التي تهدد حياة الشعوب؛ وأن أهم ما يميز ذلك هو أن قرابة 7 آلاف شاب اجتمعوا من دول العالم المختلف تحت راية واحدة وهدف واحد ليثبتوا للجميع أن قاموس الشباب لا يعرف المستحيل وأن المستحيل هي من تصنعه النظم السياسية التي تعلي مصالحها الشخصية فقط.
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