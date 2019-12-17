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أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية تكشف التحركات التركية في ليبيا والموقف المصري منها

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت صحيفة معاريف التركية إن مصر قلقة من احتمالية قيام الجانب التركي بإنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا.

ونقلت الصحيفة العبرية عن جريدة "هبر تورك" التركية قولها نقلا عن مصادر، إن أنقرة أنهت الفحص اللازم لإقامة قاعدة عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، وقالت المصادر إن إنشاء القاعدة العسكرية سيعطي بعدا جديدا لحلفاء أنقرة وأعدائها.

ولفتت الصحيفة الإٍسرائيلية إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عاد وأكد خلال الآونة الأخيرة، أن بلاده مستعدة لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، فيما قالت وسائل إعلام محلية تركية إن أنقرة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في العاصمة طرابلس، مثل تلك التي أنشأتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن فايز السراج الذي التقى أردوغان للمرة الثانية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سوف يقدم لأردوغان في 20 فبراير 2020 طلبا لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، وقالت "هبر تورك" إن هذا التاريخ يمكن أن يتغير وفقا للتطورات على الأرض.

وذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أن القوات التركية مستعدة لمساعدة السراج في الحرب ضد الجيش الوطني الليبي، برئاسة الجنرال خليفة حفتر، وقالت مصادر عسكرية للصحيفة إنه تم البدء في المسارات اللازمة لإرسال مدرعات وطائرات مسيرة من دون طيار وقوات خاصة إلى طرابلس، وأن طائرات النقل والمروحيات في انتظار الأوامر للإقلاع إلى مطار مصراتة، شمال غربي طرابلس.
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