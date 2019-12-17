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محافظات

"مستقبل وطن" يستعد لتنظيم سلسلة من الفعاليات احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:57 م
بورسعيد
بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
يستعد حزب مستقبل وطن امانة بورسعيد برئاسة عادل اللمعي امين المحافظة، لتنظيم عدة فعاليات تزامنًا مع الاحتفالات بعيد بورسعيد القومي .

يبدأ بتنظيم احتفالية لأصحاب القدرات الخاصة والتي تواكب يوم المعاق العالمي ، تبدأ الاحتفالية يوم الجمعه الموافق ٢٠ ديسمبر في الثانية بعد الظهر بمسيرة تبدأ من أمام قرية الفيروز يشارك فيها الأبطال من ذوي القدرات الخاصة والعديد من رموز العمل العام ببورسعيد تتبعها سلسلة مسابقات رياضية وعروض فنية وتختتم بتكريم المتميزين علميًا من أصحاب الإرادة .

كما ينظم الحزب سباقا للدراجات يشارك فيه أبطال منطقة بورسعيد للدراجات و قيادات الحزب و المهتمون باللعبة و تبدأ فعاليات السباق يوم السبت الموافق ٢١ ديسمبر الساعة الثالثة عصرا من أمام ديليسبس و بامتداد شارع ٢٣ يوليو وتنتهي أمام المدينة الرياضية.

كما ينظم الحزب يوم الأحد الموافق ٢٢ ديسمبر مهرجانا فنيا ثقافيا بالمركز الثقافي ببورسعيد يشمل المهرجان ندوة تثقيفية عن تاريخ بورسعيد يتبعه تكريم لرموز و اسماء المقاومة الشعبية اثناء العدوان الثلاثي ١٩٥٦ ويلي ذلك فقرة فنيه تشارك فيها الفنانة البورسعيديه الواعدة لينة هشام.

يتم تكريم المتميزين رياضيًا من الحاصلين على بطولات دولية و كذلك الفريق الفائز بدوري مستقبل وطن والذي وصل لنهائي البطولة على مستوى الجمهوريه و يختتم المهرجان بتسليم شهادات المتدربين المشاركين في دورة اللوجستيات التي قامت امانه الحزب بتنظيمها .

يختتم الحزب الفعاليات يوم الجمعه ٢٧ ديسمبر بتنظيم مهرجان بورسعيد للسباحة بحمام السباحة الأولمبي بالمدينة الرياضية يشارك فيه عدد كبير من براعم أندية منطقة بورسعيد للسباحة.
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