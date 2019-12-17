تسريب عقد محمد عواد مع الزمالك| مفاجآت بالجملة| صور





شهدت الساعات القليلة الماضية، تسريب عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي تم توقيعه قبل بداية الموسم الجاري.





وكان عواد انضم إلى صفوف الزمالك قادمًا من الإسماعيلي بعقد مدته 5 سنوات، يحصل خلالهم من النادي الأبيض على مبلغ 78 مليون و900 ألف جنيه، حيث يحق له الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه في الموسم الأول مع تزايد القيمة المالية في كل موسم.





وتنص العقود على أن يحصل محمد عواد فى الموسم الثانى على 15 مليون جنيه فيما يحصل في الموسم الثالث 2021 / 2022 على 16 مليون جنيه .





ويستمر عقد عواد مع الزمالك بداية من موسم 2020 /2019، وحتى موسم 2024/2023.



