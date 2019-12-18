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إلهام أبو الفتح
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مرأة

رجيم ومشروب فعال لنسف الدهون وكبح شهيتك

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين
مع برودة الجو فى فصل الشتاء نحتاج لمزيد من السعرات الحرارية لتمنحك الطاقة لذلك يجد الكثير منا صعوبة فى التخلص من الوزن الزائد باتباع رجيمات قاسية إليك رجيم سعرات متوازنة لإنقاص الوزن ومشروب سحرى لحرق الدهون وتحويل الجسم لمكاينة حرق يقدمه موقع برايت سايد

رجيم لمدة 7 أيام

اليوم الاول والثانى والثالث

▪️الإفطار
2 بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش 

▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة

▪️الغداء
- 3ملاعق مكرونة +شريحة لحم مشوى +سلطة
أو علبة تونة + طبق سلاطة 
أو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء 

▪️العشاء
- ثمرتان فاكهة + كوب زبادى

▪️اليوم الرابع والخامس والسادس

▪️ الفطار
- ربع رغيف +3ملاعق جبن قريش +خيارتين

▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه

▪️الغداء
- خضار مسلوق +ربع فرخه

▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهة

▪️العشاء
- كوب شوفان باللبن خالى الدسم

ثم التكرار في باقي الأيام


للحصول على أفضل نتيجة و ضمان نجاح الرجيم السريع يجب تناول المشروب التالى بين الوجبات لحرق أسرع للدهون
وصفة الشاى الأخضر والمريمارية

2 ملعقة كبيرة من أوراق الشاي الأخضر
2 ملعقة من والمريمارية
ماء ساخن

طريقة عمل الكوب الأخضر :

تخلط جميع المكونات وتغلي على النار وتصفي ويشرب منها يوميا تساعد على نسف الجسم والتخلص من السمنة والوزن الزائد
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