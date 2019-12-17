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منوعات

زير نساء.. نجمة هوليوود تشارلز ثيرون تفضح مخرجا شهيرا تحرش بها

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:04 م
الممثلة الأمريكية
الممثلة الأمريكية تشارلز ثيرون
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أماني إبراهيم
تحدثت نجمة هوليوود الفنانة تشارليز ثيرون لأول مرة عن تعرضها لحادث تحرش من قبل مخرج أمريكي كانت تعمل معه.

وأكدت صحيفة جارديان البريطانية أن تشارليز تحدثت بالتفصيل عن هذا المواقف، والتي تعرضت لها في بداية حياتها المهنية كممثلة،

وكشفت تشارلز عن هذا الموقف خلال حديثها في لقاء تليفزيوني بالتزامن مع إطلاق Bombshell وهو دراما تدور حول طرد روجر آيلز رئيس قناة Fox News بسبب اتهامات بالتحرش الجنسي، وجسدت تشارلز دور مذيعة Fox News السابقة Megyn Kelly.

وتطرقت للحديث عن تعرضها للتحرش بالفعل، في عام 1994 عندما مثلت مع مخرج شهير جدا وزارته ليلة سبت لاجرا اختبار، وتفاجئت بأنه استقبلها مرتديا ملابس النوم وكانت بيجامة من الحرير، وعندما جلست تحرش بها ولمس ساقيها وركبتها.

واعتذرت تشارلز له وقالت "يجب أن أغادر الآن"، فلم تظن تشارلز أن هذا تحرش في البداية اعتقدت أنه ربما يكون جزءا من تجربة الأداء، وقالت تشارلز: ""لقد ألقيت الكثير من اللوم على نفسي لأنني التزمت الصمت طوال هذه المدة".

ولم تكشف تشارليز عن هذا الموقف من قبل لأنها كانت في بداية حياتها المهنية وظنت أن حديثها عنه سيضر بمستقبلها المهني، ولم تذكر تشارلز اسمه ولكن يبدو انه صاحب تجارب مماثلة مع نساء أخريات.
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