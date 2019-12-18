البحث العلمي تفتح باب التقدم للبرامج والمنح الدراسية المقدمة للكوادر الحكومية من السفارة الهندية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات الخارجية، عن منح السفارة الهندية عدد 27 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي 2020 /2021 مقدمة للكوادر الحكومية





شروط الالتحاق:





إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدثا





السن بالنسبة للحصول على الماجستير من 20إلى 30 عاما





السن بالنسبة للحصول على الدكتوراة حدا أدنى 45 عاما





وأوضحت الأكاديمية أن آخر موعد لإرسال استمارات الترشح بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى مرفقًا به المستندات المطلوبة للسفارة الهندية بالقاهرة وصوره للقطاع الآسيوى – بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى 15 /1 /2020 بالنسبة للماجستير و 15 /7 /2020 بالنسبة للدكتوراه.



