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تعليم

البحث العلمي تفتح باب التقدم للبرامج والمنح الدراسية المقدمة للكوادر الحكومية من السفارة الهندية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:06 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات الخارجية، عن منح السفارة الهندية عدد 27 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي 2020 /2021 مقدمة للكوادر الحكومية

شروط الالتحاق:

إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدثا

السن بالنسبة للحصول على الماجستير من 20إلى 30 عاما

السن بالنسبة للحصول على الدكتوراة حدا أدنى 45 عاما

وأوضحت الأكاديمية أن آخر موعد لإرسال استمارات الترشح بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى مرفقًا به المستندات المطلوبة للسفارة الهندية بالقاهرة وصوره للقطاع الآسيوى – بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى 15 /1 /2020 بالنسبة للماجستير و 15 /7 /2020 بالنسبة للدكتوراه.

وتتحمل الحكومة الهندية نفقات السفر والرسوم الدراسية وبدل المعيشة والتأمين الصحى، ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع http://a2ascholarship.iccr.gov.in
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