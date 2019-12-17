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فن

عملية جراحية.. هنا الزاهد تتعرض لصدمة جديدة بعد زواجها من أحمد فهمي.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:35 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة هنا الزاهد مقطع فيديو لشقيقتها فرح وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن من خلاله عن صدمة جديدة تتلقاها بعد زواجها من أحمد فهمى.

وأعلنت هنا الزاهد خلال الفيديو عن إجراء شقيقتها عملية جراحية إلا أنها لم تكشف عن أى تفاصيل خاصة بها.

وعلقت شقيقتها فرح التى أجرت عملية اليوم أنها كانت متخوفة بشدة من هذه العملية.

يذكر أن هنا الزاهد منذ زواجها من الفنان أحمد فهمى تعرضت للعديد من الصعوبات فى حياتها حيث دخل المستشفى فى شهر العسل ثم تعرض زوجها الى مرض نادر وأخيرا شقيقتها فرح.

وكان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فى الدراما مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى شاركها البطولة فيه أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن.
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