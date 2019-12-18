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ممثلة مصر في مسابقة ملكة جمال العرب تكشف عن معايير اختيار الملكات.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
ممثلة مصر في مسابقة
ممثلة مصر في مسابقة ملكة جمال العرب
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عمرو ممدوح
قالت نورهان أحمد، ممثلة مصر في مسابقة ملكة جمال العرب، إنها تدرس الإعلام، وكل زميلاتها كانوا يسألونها دائما "ليه ما بتقدميش في مسابقات ملكات الجمال وميس ايجيت وغيرها من المسابقات؟".

وأضافت نورهان أحمد، في حوارها مع الإعلامية دينا رامز، مقدمة برنامج «ست الستات» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنها قررت خوض التجربة والمشاركة في مسابقة ملكة جمال العرب.

وأشارت نورهان أحمد، إلى أن الجمال ليس المعيار الوحيد للفوز بلقب ملكة الجمال، بل كان التركيز بشكل أكبر على السلوكيات.

وأوضحت ممثلة مصر في مسابقة ملكة جمال العرب، أنها لاقت الارشاد والنصح بشكل كبير داخل المسابقة.

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