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فن

مبسوطة جدًا.. سوسن بدر تتحدث عن تجربتها مع تامر حسني

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
تامر حسنى وسوسن بدر
تامر حسنى وسوسن بدر
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محمد بدران
أبدت الفنانة سوسن بدر، سعادتها، بالتعاون مع الفنان تامر حسني في فيلمه الجديد "مش أنا".

ونشرت سوسن بدر صورة مع تامر حسنى من أحد مشاهد الفيلم، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "مبسوطة جدًا بتجربتي مع تامر حسني والمخرجة سارة وفيق في فيلم مش أنا، إن شاء الله يعجبكم".

ونالت الصور إعجابًا كبيراً من متابعى سوسن بدر وجاءت أبرز التعليقات : بالتوفيق ان شاء الله، مبروك، بالتوفيق.

يذكر أن فيلم "مش أنا" هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز. 

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.
مبسوطة جدًا.. سوسن بدر تتحدث عن تجربتها مع تامر حسني
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