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فن

شاهد رانيا ملاح في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
رانيا ملاح
رانيا ملاح
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية رانيا ملاح، صورًا جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رانيا ملاح بإطلالة جذابة حيث ارتدت بدى كم وبنطلون باللون الازرق أبرز أنوثتها، نالت اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دارين حداد على ترك شعرها الاشقر منسدلًا على كتفيها ووضعت بعض اللمسات من الماكياج التى تتلاءم مع بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، هو مسلسل السرايا، وهو بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.
شاهد رانيا ملاح في أحدث جلسة تصوير
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