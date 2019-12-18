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فن

في عيد ميلادها .. تعرف على أزواج منى جبر وسر ارتدائها الحجاب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
منى جبر
منى جبر
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة منى جبر، اليوم، بعيد ميلادها الـ 81، وهي ممثلة ومذيعة مصرية حاصلة على ليسانس في الآداب وبدأت حياتها الفنية في السبعينيات كمذيعة في التليفزيون المصري وقدمت العديد من البرامج الناجحة مثل فن الباليه واتنين على الهواء وتولت إدارة عدد من القنوات العربية الخاصة بالأطفال .

وفي السينما شاركت منى جبر، في العديد من الأفلام أبرزها : السكرية، الأبطال، الحب تحت المطر، صانع النجوم، رحلة الأيام، وراء الشمس، ابن مين في المجتمع، خدعتني امرأة، الملاعين، خطيئة ملاك، الرحمة يا ناس، النداهة، أنياب والحفيد .

وفي التليفزيون شاركت منى جبر في العديد من المسلسلات مثل : هروب، الجريمة، محمد رسول الله، أبلة منيرة، الحرملك، الباقي من الزمن ساعة، صيام صيام، نور الإسلام، الحب وأشياء أخرى، أولاد آدم وزوجات صغيرات .

وشاركت منى جبر، بالمسرح في مسرحيات : ثلاث جميلات والحب، الابن الأكبر، الدنيا مزيكا والثعلب

والفنانة منى جبر هي شقيقة الممثلة ناهد جبر وتزوجت مرتين، الأولى من فنان الباليه عبد المنعم كامل، والثانية من المخرج هاني لاشين، واعتزلت الفن في بداية التسعينيات وارتدت الحجاب وغابت عن الأضواء .
في عيد ميلادها .. تعرف على أزواج منى جبر وسر ارتدائها الحجاب
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