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تكنولوجيا

مؤسس تويتر يفاجئ متابعيه بتصرف غير مبرر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
صدى البلد
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مريم صليب
فاجأ جاك دورسي Jack Dorsey، مالك ”تويتر“ ، متابعيه، بتصرف غريب، أثار الفضول لدى الكثير؛ بعد أن ألغى متابعته لـ "مارك زوكربيرج" .

وقالت صحيفة " ديلي ميل " إن تجاهل جاك دورسي Jack Dorsey، لمنافسه التقليدي، عبر إلغاء متابعته دون إبداء أي أسباب، كان مفاجأة لمتابعيه، وذلك يوم 17 ديسمبر . 

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فمن المعروف أن ”تويتر“ تخصص حسابًا يعرف بـ Big Tech Alert، وهو حساب لتتبع النشاط التالي وغير المتطور للأسماء الكبيرة في التكنولوجيا، لكبار المسئولين التنفيذيين من شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويبدو أن حساب مارك زوكربيرج على ”تويتر“ غير نشط، ومن المثير للاهتمام أن مالك فيس بوك لم يقم بالتغريد منذ عام 2012.
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