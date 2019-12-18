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أخبار العالم

المسماري: دعم تركيا لـ الميليشيات في ليبيا على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
أحمد المسماري المتحدث
أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي
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قسم الخارجي
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إنه أكد على دعم تركيا وقطر للإرهاب منذ 2011.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي، في تصريحات لقناة الغد "أعتقد أن إيطاليا ستكون ضد منح تركيا امتيازات في البحر المتوسط".

وتابع أحمد المسماري، "تركيا دعمت الميليشيات بالسلاح والمعدات وأبرزها الطائرات المسيرة".

وأوضح أحمد المسماري، أن الدعم التركي للميليشيات في ليبيا أصبح علني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مؤكدا أن تركيا ستزيد من جنودها على الأرض خاصة في طرابلس؛ للهجوم على الجيش الليبي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا دخلت على خط الصراع في ليبيا بجنودها وضباطها ومستشاريها منذ أبريل الماضي، إضافة إلى الأسلحة مثل الطائرات المسيرة والصواريخ والمدرعات وغرف العمليات وغيرها.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، إلى أن تركيا تصعد الموقف ليس في ليبيا فقط وإنما في المنطقة بالكامل.
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