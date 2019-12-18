كلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد.. بنزيما يهدد عرش ميسي

يلتقي عملاقا الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "كامب نو" معقل البارسا، في مباراة "الكلاسيكو"، المؤجلة من الأسبوع العاشر في الليجا الإسباني.





وستلعب مباراة "الكلاسيكو" دورًا مهمًا في حسم صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني، حيث ستشهد منافسة شرسة بين كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وليونيل ميسي نجم برشلونة، اللذان يتقاسمان صدارة قائمة هدافي الليجا هذا الموسم، برصيد 12 هدفًا لكل منهما.





ويعيش كريم بنزيما فترة تألق مع ريال مدريد، منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلي يوفنتوس الإيطالي، وبات يسجل الكثير من الأهداف بدلًا من صناعتها.





ويسعى بنزيما في الكلاسيكو ضد برشلونة، لتأمين صدارة الهدافين، رغم صعوبة المنافسة مع لاعب بحجم ليونيل ميسي.





ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني، برصيد 35 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط، على غريمه التقليدي ريال مدريد.



