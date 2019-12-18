مرض يهدد تركيا.. وتحذير رسمي من خطورة الأمر

أصبحت تركيا، على وشك السقوط في خطر انتشار مرض الجرب بمدنها، حيث حذرت وزارة الصحة التركية من انتشار هذا المرض في عدد من المدن التركية.





ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، دعت وزارة الصحة التركية المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الحذر، خوفًا من الإصابة بمرض الجرب.





وقالت الوزارة في منشور: "في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".





من جانب آخر، قال الصيادلة الأتراك إن الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب لا تتوافر، لكن وزارة الصحة نفت الأمر وقالت إن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية.



