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أخبار العالم

مرض يهدد تركيا.. وتحذير رسمي من خطورة الأمر

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 03:39 م
مرض الجرب يهدد تركيا
مرض الجرب يهدد تركيا
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شيماء مصطفى
أصبحت تركيا، على وشك السقوط في خطر انتشار مرض الجرب بمدنها، حيث حذرت وزارة الصحة التركية من انتشار هذا المرض في عدد من المدن التركية.

ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، دعت وزارة الصحة التركية المواطنين، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوخي الحذر، خوفًا من الإصابة بمرض الجرب.

وقالت الوزارة في منشور: "في حالة ظهور أي أعراض، يجب مراجعة المؤسسات الصحية بشكل عاجل".

من جانب آخر، قال الصيادلة الأتراك إن الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب لا تتوافر، لكن وزارة الصحة نفت الأمر وقالت إن هناك 368 ألف عبوة دواء لعلاج مرض الجرب في عموم المحافظات التركية.

ورد الصيدلي أرزو هيز بشأن الأمر، قائلًا إنه لم يتوقع الأعداد الهائلة المصابة بهذا المرض في مدة وجيزة، كونه مرض موسمي، موضحًا عجز الصيادلة عن تأمين العلاج لكافة المرضى الذين ازداد عددهم في الشهر الأخير، وذلك حسبما ذكر موقع "تركيا الآن".
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