أحمد حجاج: رسالة مصر لمجلس الأمن لعرقلة شرعنة اتفاق أردوغان والسراج

علق السفير أحمد حجاج الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، على رسالة مصر لمجلس الأمن حول مذكرة التفاهم بين أردوغان وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وقال أحمد حجاج في مداخلة هاتفية بالإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الحكومة المصرية تحاول أن تقطع محاولات أنقرة لإيداع الاتفاقية مع السراج كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة.
وتابع أحمد حجاج:" خطاب مصر طلب من الأمم المتحدة عدم السماح لحكومة أنقرة بسريان الاتفاق"،مضيفا:" الحكومة الإيطالية تؤيد عدم توزيع الاتفاق التركي مع السراج كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة".
وأكمل أحمد حجاج: "تركيا تحاول أن تدخل من الباب الخلفي لإعطاء الشرعية على هذا الاتفاق، والخارجية المصرية سوف تقوم بتحركات أخرى في منظمات عالمية".
ولفت أحمد حجاج: "أمريكا ردت مؤخرا على التحركات التركية والكونجرس الأمريكي برفع الحظر على تصدير الأسلحة إلى قبرص في ظل محاولات أردوغان التحرش بقبرص"، مضيفا: "السراج معزول سياسيا في ليبيا وحملة المشير خليفة حفتر سوف تؤتي ثمارها قريبا".
وقال أحمد حجاج في مداخلة هاتفية بالإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الحكومة المصرية تحاول أن تقطع محاولات أنقرة لإيداع الاتفاقية مع السراج كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة.
وتابع أحمد حجاج:" خطاب مصر طلب من الأمم المتحدة عدم السماح لحكومة أنقرة بسريان الاتفاق"،مضيفا:" الحكومة الإيطالية تؤيد عدم توزيع الاتفاق التركي مع السراج كوثيقة رسمية في الأمم المتحدة".
وأكمل أحمد حجاج: "تركيا تحاول أن تدخل من الباب الخلفي لإعطاء الشرعية على هذا الاتفاق، والخارجية المصرية سوف تقوم بتحركات أخرى في منظمات عالمية".
ولفت أحمد حجاج: "أمريكا ردت مؤخرا على التحركات التركية والكونجرس الأمريكي برفع الحظر على تصدير الأسلحة إلى قبرص في ظل محاولات أردوغان التحرش بقبرص"، مضيفا: "السراج معزول سياسيا في ليبيا وحملة المشير خليفة حفتر سوف تؤتي ثمارها قريبا".