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فن

في ذكرى ميلاد طباخ الريس | اِعرف أصعب لحظات في حياة طلعت زكريا

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:52 م
طلعت زكريا
طلعت زكريا
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قسم الفن
تصادف اليوم ذكري ميلاد الفنان طلعت زكريا الذي رحل عن عالمنا في 8 اكتوبر من العام الجاري تاركا بصمته في الاعمال الكوميدية .. ومن خلال هذا التقرير تعرف علي اصعب اللحظات في حياة طلعت زكريا.

ولد طلعت زكريا عام 1960 وتخرج في قسم التمثيل والاخراج بمعهد الفنون العالي وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية "الشخص" التي تم عرضها في عام 1982 .

كشف الفنان طلعت زكريا اصعب لحظات حياته من خلال لقاء تلفزيوني له قائلا:" بعد عرض فيلم طباخ الريس بشهر دخلت في غيبوبة لمدة شهرين لا اعلم سببها وانا اعتبر الشخص الوحيد الذي دخل في غيبوبة لهذة الفترة الطويلة لان الغيبوبة اقصاها عشرة ايام و اهلي كانوا منتظرين كلمة البقاء لله في اي وقت و انا اخدت عين نظرا لنجاح الفيلم".

يذكر ان الفنان طلعت زكريا توفي 8 اكتوبر الماضي 2019 بعد صراع مع مرض التهاب السحايا.
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