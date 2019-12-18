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أخبار العالم

تحرك عاجل من الخارجية الكويتية لكشف حقيقة مدعي اعتناق اليهودية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 08:08 م
الداخلية الكويتية
الداخلية الكويتية
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سعيد العربي
سارعت الجهات المعنية في الكويت بالتحرك لمعرفة حقيقة كويتي ادعى اعتناقه اليهودية، وظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل يؤكد خلاله أنه ارتد عن الإسلام وأصبح يهوديًا عن قناعة، وأنه يعيش حاليا في إسرائيل بعد أن اندمج مع أهلها وأتقن اللغة العبرية.

وكشفت صحيفة " القبس " عن تنسيق مكثف بين أجهزة الدولة المعنية للتحقق من هذا الشخص، مؤكدة أن وزارة الخارجية تنسق مع بعض السفارات الكويتية في الخارج، للتحقق من صحة هذا الفيديو، إضافة إلى التأكد من جنسيته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر معنيه قولها إنه في حال الـتأكد مما تضمنه الفيديو ودخول المواطن إلى الاراضي الإسرائيلية ستجري معاقبته وسيعتبر ما قام به جريمة.

وأوضحت المصادر أن اعتناق الكويتي لليهودية موضوع ودخوله لإسرائيل موضوع آخر بحكم عدم التطبيع مع اسرائيل واعتبار مثل هذه الأفعال ازدراء للدين الاسلامي وقوانين الدولة.

من جهة أخرى، أكدت مصادر في وزارة الأوقاف أن دور الوزارة في مثل هذه القضايا هو توعوي، وهذه السابقة تحدث للمرة الأولى، مبينةً أن الأوقاف سترد على أي فتوى في حال طلبت الجهات الرسمية في هذا الشأن.

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