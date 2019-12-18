روحاني يكشف مفاجأة عن البرنامج النووي الإيراني



وسارعت إيران من أنشطتها النووية في أعقاب الانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي العام الماضي، والذي كان قد تم التوصل إليه خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن أن بلاده بدأت في اختبار أحدث وأسرع نموذج من أجهزة الطرد المركزي، في أحدث مؤشر على انهيار الاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه مع القوى الكبرى في مايو 2015.وكتب روحاني، خلال زيارته إلى ماليزيا، بيانا على موقعه الرسمي، قال فيه إنه "اليوم، أجهزة الطرد الجديدة أي أر 6 تعمل، بينما يتم اختبار الأجهزة الأحدث من طراز آي أر 9".وفقًا للمسئولين الإيرانيين، يمكن لأجهزة الطرد المركزي IR-6 إنتاج يورانيوم مخصب أسرع بعشرة أضعاف من أجهزة الطرد المركزي الأولى IR-1.وكان علي أكبر صالحي رئيس المنظمة الإيرانيد للطاقة النووية قد أعلن أن أجهزة الطرد من طراز IR-9، تعمل بشكل أسرع من IR-6، وأسرع 50 مرة من IR-1.وتقوم أجهزة الطرد المركزي بتخصيب اليورانيوم عن طريق تدوير سداسي فلوريد اليورانيوم سريع الدوران، مع المزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، حيث يقدر الخبراء أن طهران ستحتاج إلى مواد كافية لصنع سلاح نووي، إذا اختارت السعي إلى امتلاك سلاح نووي.