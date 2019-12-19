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أخبار البلد

الأوقاف: 100 منحة مالية للطلاب الأفارقة الدارسين بمصر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 01:04 ص
الطلاب الافارقة الدارسين
الطلاب الافارقة الدارسين في مصر
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أ ش أ
أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف عن توفر 100 منحة مالية تصرف بواقع 500 جنيه شهريًّا طوال فترة الدراسة للطلاب الأفارقة الدارسين بمصر بالمرحلتين الثانوية أو الجامعية من المقيمين إقامة رسمية داخل مصر وغير مسجلين على أي منحة دراسية بمصر أو على حساب دولهم .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن هذه المنح الدراسية المجانية تأتى في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وحرصًا منا على تعميق علاقاتنا بأشقائنا الأفارقة .

وتابع الوزير - في بيان - أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوفر للمقيدين على منحة المجلس برامج ثقافية ورحلات ميدانية للتعرف على جوانب الحضارة المصرية، كما يوفر لهم المشاركة في المسابقات الثقافية والمسابقة العالمية للقرآن الكريم، ويتم إهداؤهم بعض إصدارات المجلس العلمية وبخاصة الحديثة والعصرية منها ، مع جوائز للمتميزين منهم .

يذكر أن عدد الطلاب المقيدين على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حاليًا بلغ عددهم (429) طالبًا ، يصرف لهم مبلغ (214500) (مائتين وأربعة عشر ألفًا وخمسمائة جنيه) شهريًّا .

وطالبت الطلاب الأفارقة الدارسين بجمهورية مصر العربية الراغبين في التقدم للحصول على منحة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تسجيل بياناتهم على رابط الوزارة وذلك في خلال خمسة عشر يومًا موضحين الاسم والدولة التي يحمل جنسيتها وجهة الدراسة بجمهورية مصر العربية للسنة الدراسية وصورة جواز السفر وبطاقة الإقامة.

علمًا بأنه في حال قبول الطلب تُستكمل الإجراءات بالمستندات التالية خطاب من سفارة دولته وإثبات قيد من الجهة التي يدرس بها و إقرار بأنه غير مقيد على أي منحة دراسية داخل جمهورية مصر العربية، مع إفادة بذلك من الأزهر الشريف، والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة و الجهة التي يدرس بها.
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