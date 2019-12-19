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رياضة

احتفالا باليوم العالمي للغة العربية برشلونة يتحدى جماهيره في الإعراب.. ردود صادمة.. شاهد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
برشلونه
برشلونه
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مصطفى كرم
احتفلت الصفحة الرسمية لفريق برشلونة باليوم العالمي للغة العربية المقرر 18 ديسمبر من كل عام ميلادي. 

وغردت الصفحة الرسمية لفريق برشلونة عبر تويتر قائلة "بمناسبة ‎#اليوم_العالمي_للغة_العربية، نقترح عليكم إعراب الجملة التالية: "برشلونة أكثر من مجرد نادٍ" يمكنكم الاستعانة بمجمع اللغة العربية". 

ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعي الصفحة وكانت أبرز التعليقات، "‏‎‎‎دمرت اللغة والإعراب" و"‏‎‎مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ليفربول عشان مره ثانية ما تسألوا" و"‏‎‎إعرابها "ميسي" و"‏‎‎فعل ماض مبني على الخروج من الدور ربع النهائي بريمونتاد ا مجنونة والرابع سجله اوريجي". 

جدير بالذكر أنه قد تقرر الاحتفال باللغة العربية يوم 18 ديسمبر من كل عام ، لكونه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

فبعد جهود بذلت منذ خمسينات القرن الماضي، أسفرت عن صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 878 الدورة التاسعة المؤرخ في 4 ديسمبر 1954، يجيز الترجمة التحريرية فقط إلى اللغة العربية، ويقيد عدد صفحات ذلك بأربعة آلاف صفحة في السنة، وشرط أن تدفع الدولة التي تطلبها تكاليف الترجمة، وعلى أن تكون هذه الوثائق ذات طبيعة سياسية أو قانونية تهم المنطقة العربية.

وفي عام 1960 اتخذت اليونسكو قرارًا يقضي باستخدام اللغة العربية في المؤتمرات الإقليمية التي تُنظَّم في البلدان الناطقة بالعربية وبترجمة الوثائق والمنشورات الأساسية إلى العربية.

واعتُمد في عام 1966 قرار يقضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في اليونسكو وتقرر تأمين خدمات الترجمة الفورية إلى العربية ومن العربية إلى لغات أخرى في إطار الجلسات العامة.
احتفالا باليوم العالمي للغة العربية برشلونة يتحدى جماهيره في الإعراب.. ردود صادمة.. شاهد
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