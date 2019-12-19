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أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الخميس 19 -12- 2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الخميس، 19 – 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل رومي ألوان: 12 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 5 جنيهات
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 3.5 جنيه
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 5 جنيهات
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