عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 19 - 12 - 2019.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 19- 12 – 2019.





وجاءت أسعار الذهب اليوم، الخميس 19- 12 – 2019 على النحو التالي:





سعر جرام الذهب عيار 18





سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 568 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21





وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 663 جنيهًا.





سعر جرام الذهب عيار 24





سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 758 جنيها.





سعر الجنيه الذهب





سعر الجنيه الذهب اليوم 5307 جنيهات.







