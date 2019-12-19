بتكلفة 410 ملايين جنيه.. تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق ببرج العرب الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء في تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة برج العرب الجديدة، بتكلفة تقدر بـ 410 ملايين جنيه، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لإنشاء البنية التحتية الجاذبة للاستثمار.



وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية لأعمال التطوير واعتمادها من الجهة المختصة، والبدء في التنفيذ الفعلي، حيث يجري حاليًا تنفيذ تطوير وتوسعة طريق المدخل الشرقي للمدينة، وهو المحور الرئيسي الواصل بين المدينة ومطار برج العرب الدولي بطول (12 كم).



وأضاف رئيس الجهاز: تشمل أعمال التطوير بالمدخل الشرقي للمدينة، توسعة مسار الطريق ليصل إلي 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بدلًا من حارتين، وكذا تطوير طريق الخدمة الداخلي بطول (9 كم)، حيث يجري تنفيذ الطبقة الرابطة، والطبقة السطحية والبلدورات والحواجز الخرسانية، بتكلفة تقدر بنحو 90 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 80 %.



وأضاف المهندس عصام بدوي: تم البدء في تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة طريق المدخل الرئيسي للمدينة، والذي يربط بين المدينة وطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، وإستاد الجيش، بدءًا من ميدان بهيج وحتى مدخل المدينة بطول (4 كم)، بتكلفة تقدر بـ220 مليون جنيه، وتشمل أعمال التطوير توسعة مسار الطريق ليصل إلى 3 حارات مرورية بكل اتجاه، مع وجود طريق خدمة بعرض 9 أمتار، وكذا تنفيذ كوبري علوي علي السكة الحديد، وعدد (2) كوبري على ترعة بهيج.



وقال رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة: تم إعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لطريق المدخل الغربي الواصل من المدينة إلي طريق الساحل الشمالي بطول (8 كم)، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستشمل إزالة طبقات الأسفلت القديمة المتهالكة وتدعيم طبقة الأساس، وإعادة تنفيذ طبقات الأسفلت اللازمة وتوسعة مسار الطريق ليصل إلي 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه.



وأشار رئيس الجهاز إلى أن خطة تطوير الطرق بالمدينة تعد الركيزة الأساسية في خطة تطوير ودفع عجلة التنمية والاستثمار بها، وذلك في إطار رفع كفاءة البنية الأساسية لمدن الجيل الأول بالتوازي مع استكمال حركة التنمية بالمدينة.​