وزارة العدل تفتتح ٤ مكاتب شهر عقاري مميكنة بالفيوم وقنا والدقهلية.. صور

افتتحت وزارة العدل اليوم الخميس ٤ مكاتب توثيق شهر عقاري مميكنة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل بالإسراع في تنفيذ خطة الدولة بميكنة مكاتب الشهر العقاري ودعهما تكنولوجيًا لتحقيق أعلى معدل إنجاز لمصالح المواطنين.



وأناب وزير العدل مساعد الوزير لقطاع الشهر العقاري والتوثيق لافتتاح مكتب توثيق ضواحي الفيوم و بدء دخول المكاتب الأربعة حيز التشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.



يذكر أن وزارة العدل لديها خطة موسعة يتم تنفيذها لرفع كفاءة مكاتب الشهر العقاري بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء مقارات جديدة للشهر العقاري تعمل بأنظمة حديثة تسهل خدمات جمهور المواطنين.



وتم اليوم افتتاح ٤ مكاتب توثيق مميكنة جديدة بضواحي الفيوم بمحافظة الفيوم و بضواحي قنا بمحافظة قنا ومكتب توثيق نبروه بالدقهلية ومكتب توثيق السنبلاوين بالدقهلية.



وبذلك يصبح رصيد قطاع الشهر العقاري من مكاتب التوثيق المميكنة ١٥٦ مكتب توثيق مميكن.



وخلال الأسبوع المقبل سيتم إفتتاح عدة مكاتب أخري بمحافظات مختلفة في إطار تنفيذ الخطة الموضوعة للتوسع جغرافيًا بعدد مكاتب التوثيق المميكنة.