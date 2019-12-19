ضبط عامل بحوزته 20 طربة حشيش بسوهاج

القت الأجهزة الأمنية لفرع مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد القبض علي عامل يقيم دائرة مركز البلينا بسوهاج، وبحوزته 20 طربة حشيش.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز البلينا يفيد ورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اخطارا من فرع منطقة وسط الصعيد، بضبط "حسن.ز.م" 50 عاما، يقيم دائرة المركز البلينا وبحوزته 20 طربه حشيش تزن 2 ونصف كيلو، دراجة بخاريه، بدون لوحات معدنية، هاتف محمول، ومبلغ 1050 جنيهًا.



بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه.



وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهم.