روسيا تدشن أول محطة عائمة للطاقة النووية في العالم

تشغيل أول محطة طاقة نووية عائمة في العالم "أكاديمك لومونوسوف" وأنتجت أول تيار كهربائي، ما يعتبر حدثًا تاريخيًا ليس لروسيا فحسب، بل ولصناعة الطاقة النووية في العالم بأسره.





وقالت شركة "روس إنيرجو آتوم" - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "في 19 ديسمبر 2019، في مدينة بيفيك (دائرة تشوكوتكا المتمتعة بالحكم الذاتي)، قامت محطة الطاقة النووية العائمة (مشروع شركة "روسآتوم" الحكومية) بأول إمداد للطاقة إلى شبكة كهرباء معزولة في مركز "تشاون – بيليبينو" لدائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي".





ولفتت الشركة إلى أنه في عام 2020 سيتم ربط المحطة بشبكات التدفئة في مدينة بيفيك وإدخالها في مرحلة التشغيل التجاري.





وتتكون محطة الطاقة النووية العائمة من وحدة توليد الطاقة العائمة "أكاديميك لومونوسوف" ومنشآت هيدروليكية ساحلية والغرض منها تزويد دائرة تشوكوتكا بالطاقة الكهربائية وتوفير التدفئة لمدينة بيفيك، مما يخلق ظروفًا اقتصادية مواتية لدفع عجلة اقتصاد المنطقة، بما في ذلك تنمية البنية التحتية في إطار برنامج تطوير الطريق الشمالي البحري.





وتم تصميم المحطة بهامش كبير من الأمان لمواجهة التهديدات الخارجية، وهي مزودة بمفاعلين من نوع يستخدم في كاسحات الجليد "كا إل تي – 40 سي" وهما قادران على توليد ما يصل إلى 70 ميجاوات من الكهرباء و50 جيجا سعرة حرارية / ساعة من الطاقة الحرارية، وهو ما يكفي لضمان توفير الطاقة الكافية لاستهلاك مدينة يقطنها ما يقارب 200 ألف نسمة.





وتخطط روسيا لاستخدام مثل هذا النوع من المحطات لتزويد منصات التنقيب عن النفط والغاز بالطاقة الكهربائية اللازمة ولاستغلال ثروات الجرف القطبي الشمالي، إذ يؤمّن الكهرباء اللازمة لفرق العمل في مناطق الشمال النائية التي تغطيها الثلوج في غالبية فترات السنة، ولا توجد فيها بنية تحتية من الطرق والكهرباء.