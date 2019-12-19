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تعليم

فريق الاعتماد الأكاديمي يزور هندسة بنها

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:45 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
التقي الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المراجعين المتخصصين في القطاع الهندسي برئاسة الدكتور جمال هاشم الأستاذ بجامعة عين شمس والدكتور هشام فتحي عميد كلية هندسة المنيا الأسبق والدكتور قاسم الألفي أستاذ بكلية هندسة المنصورة والدكتور منتصر دويدار أستاذ بكلية هندسة كفر الشيخ وذلك في إطار إجراءات زيارة الوفد لاعتماد كلية الهندسة ببنها من الهيئة القومية للاعتماد والجودة.

جاء ذلك وحضور الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها والدكتور سعد محمود سعد مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية .

وقال السعيد إن ادارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية الهندسة ببنها للاستعداد لتقدمها للاعتماد، مشيرا الي انه تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتاكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

واشار رئيس جامعة بنها الى أنه تم اعتماد 7 كليات وهم كلية الآداب والطب البيطري والطب البشري والتمريض والزراعة وهندسة شبرا والعلوم مضيفا ان كلية الهندسة ببنها تسعي للحصول علي الاعتماد الأكاديمي لتصبح الكلية الثامنة علي مستوي الجامعة
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