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تعليم

ندوة بجامعة سوهاج عن مكافحة الجريمة المعلوماتية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 03:40 م
صدى البلد
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خالد رياض
نظمت سفارة المعرفة بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان :"مكافحة الجرائم المعلوماتية في القانون المصري"والتي إستمرت لمدة يوم، بمقر السفارة بالحرم الجامعي القديم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن الهدف من التدريب هو تعريف الطلاب بالجريمة المعلوماتية وأنواعها، وكذلك بقانون التوقيع الإلكتروني الصادر سنة 2004، وكيفية الإستفادة من قانون الجرائم الإلكترونية المعلوماتية لعام 2018، مع شرح اهم مواده القانونية.

وأضافت سلمي كبرو مسئول السفارة أن الندوة جاءت بالتعاون مع النيابة العامة، و حاضر بها محمد عادل دنقل وكيل النائب العام، بمشاركة 45 طالب وطالبة من كلية الحقوق.

واوضحت أن الندوة ركزت علي مواد قانون الجرائم المعلوماتية لسنه 2018 وكيفية الإستفادة منه، وتعريف الجريمة المعلوماتيه وما تنتجه عن الإستعمال السئ للتكنولوجيا الحديثة والتطور الهائل التي عرفته وما ينتج عن إرتكاب هذه الجرائم من خسائر كبيرة.
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