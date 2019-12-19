AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تحذير للطلاب.. تعرف على عقوبات الغش والشغب بلجان الامتحانات بالجامعات المصرية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:12 م
الغش في الجامعات
الغش في الجامعات
Advertisements
كريم ناصر
بدأ عدد من الكليات على مستوى الجامعات المصرية امتحانات الفصل الدراسى الأول وأعلن عدد من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، و من يخالفها يتعرض لبعض العقوبات التى تصل إلى حد الفصل من الجامعة .

ومن هذه العقوبات :

أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالى.

وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

ويتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيسًا للقاعة ، يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النظام الإلكتروني .. ماذا فعلت جامعة الأزهر في استراتيجية التحول الورقي؟

ننشر جداول امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي

أسئلة استرشادية لتدريب طلاب اولى ثانوي على امتحان الرياضيات | صور

ترشيحاتنا

الاحترام حلو.. متابع يحرج رانيا يوسف بعد إطلالتها الشتوية

مع تقدم الجيش الوطني.. إعلام ليبي: حكومة السراج قررت طلب دعم نوعي ولوجيستي من تركيا

نجم فرنسا السابق يوجه صدمة قوية لـ محمد صلاح.. تفاصيل

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم.. نصائح وتحذيرات للمواطنين.. فيديو

السعودية تضخ 4 مليارات ريال في أحدث إجراء لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط

ناقد رياضي سعودي شهير يقع تحت طائلة القانون بسبب «دوري أم أحمد»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور