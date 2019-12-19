AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر وإيطاليا تتفقان على ضرورة تشجيع الأطراف الليبية للتعاون مع المبعوث الدولي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:53 م
خليفة حفتر
خليفة حفتر
Advertisements
كتب - محمد وديع
تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، اليوم 19 ديسمبر الجاري، من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي "لويجي دي مايو".

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين. وقد أطلع "دي مايو" الوزير شُكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته هناك. وتناول الوزيران مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية و"فايز السراج"، لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات، وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

اقرأ أيضا : السيسي وميركل يستعرضان هاتفيا مستجدات الوضع في ليبيا
كما توافق الوزيران على العمل على الدفع قدمًا نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، وذلك سعيًا لتحريك مسار برلين السياسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالمخالفة لاتفاق الصخيرات.. مصر تدين انفراد السراج بتوقيع مذكرتيّ تفاهم مع أنقرة

غير معترف به.. اليونان تعلق على الاتفاق الأمني بين السراج وتركيا

أردوغان ينكر التاريخ والجغرافيا.. يصاب بعته جيوسياسي يوقع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع ليبيا ويتجاهل كتلة كريت الضخمة من الأرض.. مصر وقبرص واليونان: غير قانوني ويستحيل تنفيذه.. والسراج محدود الصلاحيات

أردوغان يواصل دعمه للإرهاب في ليبيا.. اتفاق بين السراج والرئيس التركي للتعاون الأمني والمناطق البحرية.. مصر ترفض بشدة الاتفاقات بين الجانبين.. ومسئول ليبي يؤكد: الاتفاق مصلحة إخوانية قطرية

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالقاهرة

بيان مشترك | مصر وفرنسا: اتفاق السراج وتركيا انتهاك للقانون الدولي

ترشيحاتنا

بدون معجون.. 3 مكونات طبيعية لتبييض الأسنان في اسبوع

سعرها 41 مليون جنيه | نرصد سيارات محمد رمضان الفارهة المثيرة للجدل

أول تصريح لرئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب

استقبال خاص لـ ركاب أولى الرحلات البريطانية في مطار شرم الشيخ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأة

داعية إسلامي يضع حلا للأزواج دائمي الشجار | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 4 سنوات غياب | عودة السياحة البريطانية الى شرم الشيخ..واستقبال أول رحلة بالورود .. شاهد

الرياضة أسلوب حياة.. محافظ الفيوم يشارك بماراثون للجري.. صور

ثعلب يتسلل إلى شقة سكنية بالطابق الثاني ويختبئ في أغرب مكان.. شاهد