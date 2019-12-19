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أخبار البلد

السيسي يتلقى اتصالا من الرئيس القبرصي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:35 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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كتب محمد عبد المنعم
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية، والإقليمية، وتلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.

أعرب الرئيس القبرصي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدمًا بالتعاون المتميز بينهم، فضلًا عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع قبرص وما تشهده من تطور وقوة دفع كبيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مثمنًا التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية، خاصةً في ظل النتائج المثمرة التي أسفرت عنها القمة الأخيرة للآلية بالقاهرة، ومؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي مع قبرص بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.
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