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رياضة

محمد نور نائبا عن وزير الرياضة في الاجتماع الفني لمدربي مشروع الموهبة والبطل الأولمبي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:34 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تنظم وزارة الشباب والرياضة اللقاء المجمع لتقييم لاعبى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بعد عام تدريبى كامل لاختيار افضل العناصر لدمجهم فى المشروع بمشاركة 549 لاعبا ولاعبة يمثلون 27 محافظة خلال الفترة من 19 - 21 ديسمبر الجارى وتبدأ الفعاليات غدا الجمعة الموافق 20 ديسمبر بالمركز الاولمبى بالمعادى.

شهد اليوم الاجتماع الفنى لمدربى الالعاب الـ9 اللواء محمد نور نائبا عن وزير الشباب والرياضة .

يشارك فى اللقاء مجموعة من الرياضات هى السلة ، الجودو ، المصارعة ، الملاكمة ، تنس الطاولة ، رفع الاثقال ، ألعاب القوى والتايكوندو .

يأتي هذا ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا فى الرياضات المعنى بها المشروع وتطوير مستوى وقدرات الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية ، وفتح مركز تدريب لهم وفقا لطرق التدريب الحديثة .

ومن المقرر ان يشهد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة غدا انطلاق الفعاليات وبدء المنافسات وأعمال التقييم .
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