انطلاق العرض المسرحي البوتقة لـ طلاب طب طنطا

انطلق منذ قليل بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بطنطا ، العرض المسرحي "البوتقة" لطلاب كلية الطب، وذلك في إطار الملتقي المسرحي الرابع والعشرين لطلاب جامعة طنطا، والذي تستمر فعالياته حتي يوم ٢٣ من الشهر الحالي، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



يذكر أن عرض "البوتقة" تأليف آرثر ميلر، وإخراج عبدالله صالح، مخرج منفذ محمود بديوي، ويقام العرض تحت إشراف الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور وليد سامي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ووفاء شلش مدير رعاية الشباب، بالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية برئاسة محمد الدسوقي.