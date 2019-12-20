هنفطر إيه النهاردة؟ أومليت السجق وفطيرة الجبن اللذيذة

تعد وجبة الإفطار هي الوجبة الرئيسية خلال اليوم، ويمكن للعديد من الأشخاص أن لا يتناولون غيرها؛ لذلك يجب الحرص على تناول وجبة غذائية متكاملة، ولذلك سنقدم لطم طريقة عمل أومليت السجق وفطيرة الجبن.
مكونات أومليت السجق:
- 5 بيضات
- فلفل ألوان
- سجق
- بصل
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- ربع كوب لبن
- فلفل حار
- ملح فلفل أسود
- زيت
طريقة تحضير أومليت بالسجق:
- شوحى البصل فى الزيت ثم ضيفى الفلفل الألوان و الملح والفلفل الأسود ثم ضيفى السجق وقلبى
- أخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم ضيفى الدقيق واللبن لخليط البيض
- اتركي خليط السجق ليهدأ ثم أضيفيه لخليط البيض
- صبى الخليط فى بايركس مدهون بالزيت وأدخليه الفرن حتى تمام النضج
مكونات فطيرة الجبن:
- 6 عيش توست مفروم
- 2 كوب لبن كامل الدسم
- 2 بيضة طازجة
- 1 كوب بقسماط مطحون متبل ببودرة بصل وثوم وبهارات وزعتر
-1 كوب جبنة جودة
- 1 كوب زبدة
-1 ملعقة صغيرة باكينج باودر
- 1 كوب بصل مبشور
- 1 كوب جبنة شيدر
-1 كوب فلفل أخضر حلو
-1 ملعقة صغيرة بهارات
- 1 كوب مشروم مقطع
- نصف كوب زيتون شرائح
طريقة تحضير فطيرة الجبن:
- في إناء على النار يوضع البصل مع ملعقتين من الزبد ويقلب حتى يصفر لونه
- يضاف الجزر والفلفل الأخضر والمشروم ويقلب على النار حتى يذبلوا ثم يرفع الإناء من على النار
- في وعاء عميق يوضع البيض والتوابل ويخفق جيدا
- يضاف اللبن والبقسماط ويقلب جيدا
- يضاف التوست والباكينج باودر ويقلب جيدا
- يضاف البصل والجزر والفلفل المشوح والزيتون ويقلب جيدا
- تضاف الجبن ويستمر التقليب
- في صينية مدهونة بالزبد توضع مكونات الفطيرة وينثر من فوقها كيس المرق الفوري ثم توزع عليها مكعبات الزبد وتدخل الفرن عند درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة أو لحين احمرار وجهها
مكونات أومليت السجق:
- 5 بيضات
- فلفل ألوان
- سجق
- بصل
- 2 ملعقة كبيرة دقيق
- ربع كوب لبن
- فلفل حار
- ملح فلفل أسود
- زيت
طريقة تحضير أومليت بالسجق:
- شوحى البصل فى الزيت ثم ضيفى الفلفل الألوان و الملح والفلفل الأسود ثم ضيفى السجق وقلبى
- أخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم ضيفى الدقيق واللبن لخليط البيض
- اتركي خليط السجق ليهدأ ثم أضيفيه لخليط البيض
- صبى الخليط فى بايركس مدهون بالزيت وأدخليه الفرن حتى تمام النضج
مكونات فطيرة الجبن:
- 6 عيش توست مفروم
- 2 كوب لبن كامل الدسم
- 2 بيضة طازجة
- 1 كوب بقسماط مطحون متبل ببودرة بصل وثوم وبهارات وزعتر
-1 كوب جبنة جودة
- 1 كوب زبدة
-1 ملعقة صغيرة باكينج باودر
- 1 كوب بصل مبشور
- 1 كوب جبنة شيدر
-1 كوب فلفل أخضر حلو
-1 ملعقة صغيرة بهارات
- 1 كوب مشروم مقطع
- نصف كوب زيتون شرائح
طريقة تحضير فطيرة الجبن:
- في إناء على النار يوضع البصل مع ملعقتين من الزبد ويقلب حتى يصفر لونه
- يضاف الجزر والفلفل الأخضر والمشروم ويقلب على النار حتى يذبلوا ثم يرفع الإناء من على النار
- في وعاء عميق يوضع البيض والتوابل ويخفق جيدا
- يضاف اللبن والبقسماط ويقلب جيدا
- يضاف التوست والباكينج باودر ويقلب جيدا
- يضاف البصل والجزر والفلفل المشوح والزيتون ويقلب جيدا
- تضاف الجبن ويستمر التقليب
- في صينية مدهونة بالزبد توضع مكونات الفطيرة وينثر من فوقها كيس المرق الفوري ثم توزع عليها مكعبات الزبد وتدخل الفرن عند درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة أو لحين احمرار وجهها