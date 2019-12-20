هنفطر إيه النهاردة؟ أومليت السجق وفطيرة الجبن اللذيذة







طريقة تحضير أومليت بالسجق:



- شوحى البصل فى الزيت ثم ضيفى الفلفل الألوان و الملح والفلفل الأسود ثم ضيفى السجق وقلبى



- أخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود ثم ضيفى الدقيق واللبن لخليط البيض



- اتركي خليط السجق ليهدأ ثم أضيفيه لخليط البيض



- صبى الخليط فى بايركس مدهون بالزيت وأدخليه الفرن حتى تمام النضج





مكونات فطيرة الجبن:



- 6 عيش توست مفروم

- 2 كوب لبن كامل الدسم

- 2 بيضة طازجة

- 1 كوب بقسماط مطحون متبل ببودرة بصل وثوم وبهارات وزعتر

-1 كوب جبنة جودة

- 1 كوب زبدة

-1 ملعقة صغيرة باكينج باودر

- 1 كوب بصل مبشور

- 1 كوب جبنة شيدر

-1 كوب فلفل أخضر حلو

-1 ملعقة صغيرة بهارات

- 1 كوب مشروم مقطع

- نصف كوب زيتون شرائح



طريقة تحضير فطيرة الجبن:



- في إناء على النار يوضع البصل مع ملعقتين من الزبد ويقلب حتى يصفر لونه



- يضاف الجزر والفلفل الأخضر والمشروم ويقلب على النار حتى يذبلوا ثم يرفع الإناء من على النار



- في وعاء عميق يوضع البيض والتوابل ويخفق جيدا



- يضاف اللبن والبقسماط ويقلب جيدا



- يضاف التوست والباكينج باودر ويقلب جيدا



- يضاف البصل والجزر والفلفل المشوح والزيتون ويقلب جيدا



- تضاف الجبن ويستمر التقليب



- في صينية مدهونة بالزبد توضع مكونات الفطيرة وينثر من فوقها كيس المرق الفوري ثم توزع عليها مكعبات الزبد وتدخل الفرن عند درجة حرارة 180 مدة 15 دقيقة أو لحين احمرار وجهها



- 5 بيضات- فلفل ألوان- سجق- بصل- 2 ملعقة كبيرة دقيق- ربع كوب لبن- فلفل حار- ملح فلفل أسود- زيت