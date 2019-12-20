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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بـ"طور سيناء"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ايمن محمد
لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخر مساء أمس في تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل، أمام استراحة إحدى مزارع وادي طور سيناء، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى طور سيناء العام.

تلقى اللواء محمد خريصة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من قسم شرطة طور سيناء، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي٩٤٥٩ط ج د مع سيارة ربع نقل،١٦٤٧ط ج ه أمام استراحة إحدى مزارع وادي طور سيناء مما أسفر عن مصرع خليل محمد على موسى، 34 سنة شيف حلواني ومحمود عبد العال ٢٤ سنة وإصابة محمد شتيوي، 25 سنة.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى طور سيناء العام واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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