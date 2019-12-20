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أخبار العالم

معركة الحسم.. الجيش الليبي يواصل دك معاقل المليشيات في مصراتة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:51 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي غارات على أهداف تابعة للميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، فقد نفذت المقاتلات الليبية غارات على مدينة مصراتة استهدفت مواقع للمليشيات الموالية لحكومة طرابلس من بينها مخازن للأسلحة والذخيرة بالإضافة إلى أهداف عسكرية في الكلية الجوية، فيما وقعت انفجارات في معسكر الدفاع الجوي جنوبي المدينة بعد غارة لسلاح الجو الليبي.

ونقلت "سكاي نيوز" عن مصادر قولها إنه سمع دوي انفجارات في مخازن الذخيرة بمقر كتيبة حطين التابعة لميليشيا طرابلس بمنطقة الغيران في مصراتة، بعد استهدافها من قبل سلاح الجو الليبي.

وكانت قد أغار طيران الجيش الوطني الليبي على أهداف مسلحة للميليشيات في مصراتة بعد رصد وتوثيق وصول شحنة أسلحة وذخائر لأحد قادة المليشيات المطلوب دوليا والذي يدعى صلاح بادي.
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