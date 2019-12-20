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فن

"الآنسة فرح" يشعل السوشيال ميديا بعد طرح الإعلان التشويقي الأول .. تعرف على التفاصيل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الاعلان التشويقي الاول لمسلسل "الانسة فرح" النسخة العربية من مسلسل Jana the virgin وذلك بعد ان اطلقته الصفحة الرسمية لشركة S productions بعدما امتلكت الشركة حقوق انتاج نسخته العربية بالتعاون مع شبكة قنوات Mbc والذى المقرر عرضه عليها قريبا

ونال الإعلان التشويقي الأول للمسلسل اعجاب كبير م رواد فيسبوك و جاءت ابرز التعليقات :

متحمسة جدا للنسخة العربية , هيعرض امتى، الإعلان يدل انه هيبقى تحفة , اختيار موفق للفنانين , شكله مسلسل جامد.

والمسلسل من بطولة الفنانة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد , احمد مجدى , عارفة عبدالرسول , محمد كيلانى , تامر فرج ومن تأليف محمود عزت وإخراج احمد الجندى ووائل فرج

والجدير بالذكر أن مسلسل Jana the virgin ترشح لجائزة جولدن جلوب بالإضافة الى 10 جوائز و65 ترشيح.


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