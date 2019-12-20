"الآنسة فرح" يشعل السوشيال ميديا بعد طرح الإعلان التشويقي الأول .. تعرف على التفاصيل









تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" الاعلان التشويقي الاول لمسلسل "الانسة فرح" النسخة العربية من مسلسل Jana the virgin وذلك بعد ان اطلقته الصفحة الرسمية لشركة S productions بعدما امتلكت الشركة حقوق انتاج نسخته العربية بالتعاون مع شبكة قنوات Mbc والذى المقرر عرضه عليها قريباونال الإعلان التشويقي الأول للمسلسل اعجاب كبير م رواد فيسبوك و جاءت ابرز التعليقات :متحمسة جدا للنسخة العربية , هيعرض امتى، الإعلان يدل انه هيبقى تحفة , اختيار موفق للفنانين , شكله مسلسل جامد.والمسلسل من بطولة الفنانة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد , احمد مجدى , عارفة عبدالرسول , محمد كيلانى , تامر فرج ومن تأليف محمود عزت وإخراج احمد الجندى ووائل فرجوالجدير بالذكر أن مسلسل Jana the virgin ترشح لجائزة جولدن جلوب بالإضافة الى 10 جوائز و65 ترشيح.