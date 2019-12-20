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أخبار العالم

بيان عاجل من الجيش الليبي بشأن استهداف معسكرات تركية في مصراتة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:38 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، إن سلاح الجو الليبي استهدف مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي له فجر اليوم: "استهدفت مقاتلاتنا مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية، ومقاتلاتنا عادت إلى مواقعها سالمة".

وأضاف: "رسالتنا لحكماء مصراتة أن يقدموا مصلحة أمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين، ودحر المليشيات الإرهابية بات قاب قوسين أو أدنى".
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