الجيش الليبي: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش أصدرت توجهيات بإعطاء مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها الإرهابية من العاصمة طرابلس.



وقال المسماري في مؤتمر صحفي فجر اليوم الجمعة: "نمهل مصراتة 48 ساعة لسحب مسلحيها من طرابلس، ولن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس ومصراتة لمدة 3 أيام فقط".



وأضاف: "ندعو حكماء مصراتة أن يقدموا مصلحة أمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين".

