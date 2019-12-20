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أخبار البلد

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس فى مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:06 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد، خلال الـ 72 قادمة، والتي تشهد تقلبات جوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل لحد الصقيع على بعض المناطق.

طقس اليوم الجمعة

تكون حالة الطقس معتدلة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

طقس غدا السبت

يكون الطقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا والرياح معتدلة.

طقس الأحد القادم

تكون حالة الطقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا والرياح معتدلة.

وأما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، ستشهد انخفاض ملحوظ في الدرجات، كالتالي:
على السواحل الشمالية الغربية تتراوح العظمى ما بين 21 لـ 22 والصغرى تكون ما بين 13 إلى 14 درجة.
على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تتراوح ما بين 20 لـ 21 درجة والصغرى تكون ما بين 12 لـ 13 درجة.
على الوجه البحري والقاهرة تكون ما بين 20 لـ 21 للعظمى والصغرى تكون ما بين 12 لـ 11 درجة.
على جنوب سيناء والغردقة تتراوح ما بين 22 لـ 24 للعظمى والصغرى ما بين 14 لـ 16.
على شمال الصعيد تكون ما بين 20 لـ 22 للعظمى والصغرى ما بين 10 لـ 9 درجات.
على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون ما بين 24 لـ 26 للعظمى والصغرى ما بين 14 لـ 13 درجة.
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