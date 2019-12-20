AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط تناقش خارطة الطريق لرصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
التخطيط تناقش خارطة
التخطيط تناقش خارطة الطريق لرصد ومتابعة أهداف التنمية
Advertisements
آية الجارحي
عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ورشة العمل الوطنية لمناقشة خارطة الطريق لدعم رصد ومتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط، ومنجستاب هايلى، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمى، وراندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فضلًأ عن ممثلي عدد من الوزارات والجهات.

اقرأ أيضا:

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الوزارة تعتزم تنفيذ سلسلة من ورش العمل والتى تهدف إلى إقرار وتنفيذ خارطة طريق وطنية، بصورة تشاركية، لمتابعة ورصد أهداف التنمية المستدامة بكفاءة وفعالية، والوصول إلى تغطية أكبر في متابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في تقرير المراجعة الوطنية الطوعية القادم (VNR 2020).

وأضافت أن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وهيئات الأمم المتحدة المختلفة لدعم عملية الرصد والمتابعة الفعالة لأهداف التنمية المستدامة 2030، واستنادًا إلى نتائج تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الذي تم تقديمه العام الماضي، والذي استعرض التحديات الرئيسة المتعلقة بمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتمثل فى عدم توافر البيانات المتعلقة بكل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وصعوبة الوصول إلي البعض منها.

وهدفت ورشة العمل الأولى إلى عرض الفجوات الحالية وتحديد الاحتياجات المطلوبة، والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة لكل الفاعلين الرئيسيين المعنيين بالموضوع، وكذلك معالجة التحديات الرئيسة للبيانات في كل قطاع من القطاعات ذات الصلة، مع اقتراح إنشاء منصة مشتركة لرصد أهداف التنمية المستدامة لتبادل المعلومات، والتواصل الفعال المستمر. 

كما هدفت الورشة إلى الوصول لتوافق بشأن تحديد الاحتياجات المطلوبة على المستوى الوطني؛ بهدف إعداد إطار وطني متكامل لرصد أهداف التنمية المستدامة يضمن توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها والتحقق من جودتها ومشاركتها بين كل القطاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لليوم الثالث.. التخطيط تواصل فعاليات مؤتمر لجنة الخبراء الحكومية الدولية

في 5 محافظات.. التخطيط تختتم ورش عمل مفاهيم التخطيط الإقليمي ودمج أهداف التنمية

رئيس الوزراء يعلن الإطلاق الرسمي لمهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.. صور

رئيس الوزراء يعلن الإطلاق الرسمي لمهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.. مدبولي: الآلية هي أداة أفريقية هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدول الأفريقية لتحقيقها

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

بعد أكثر من 3 ساعات من الإغلاق.. عودة الحركة المرورية للصحراوي ومحور 26 يوليو

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 20 -12-2019 .. فيديو

نجمة العشق الممنوع ..بيرين سات تصدم جمهورها بصور جريئة.. تفاصيل

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني

محمود فتح الله يرد على هجوم مرتضى منصور.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل