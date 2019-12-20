بعد تصويت العزل.. نائب يوجه صفعة لـ الديمقراطيين.. وترامب يكافئه بهذه الطريقة

أعلن النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، جيف فان درو، أمس الخميس، انضمامه إلى الحزب الجمهوري، وذلك عقب تصويت مجلس النواب على اتهام الرئيس دونالد ترامب رسميا باستغلال سلطته وعرقلة عمل الكونجرس، ما يضعه أمام محاكمة مجلس الشيوخ.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحول جيف فان درو من نائب عن الحزب الديمقراطي، إلى عضو بالحزب الجمهوري، لرفضه التصويت على مادتي المساءلة ضد الرئيس.





وأعلن الرئيس ترامب أمام الصحفيين في البيت الأبيض أن جيف سينضم إلى الحزب الجمهوري، متعهدًا بتأييده في انتخابات 2020.





ومن جانبه قال جان درو إنه سيدعم ترامب بشكل ثابت، مؤكدًا أن تغيير حزبه يلائمه أكثر.





وأشار إلى ترامب قائلا له "لكم دعمي الأبدي"، خاصة أن الأخير استقبله في البيت الأبيض وشكره على ثبات موقفه ودعمه له.



