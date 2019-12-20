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رياضة

الأمريكي هاريس يصل الإسكندرية للانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.. صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:35 م
المحترف الأمريكي
المحترف الأمريكي هاريس
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إسلام عوده
وصل صباح اليوم إلى الإسكندرية، لاعب السلة الأمريكى مارفيل هاريس المنضم مؤخرا للإتحاد السكندري، واستقبله محمد مصيلحى رئيس النادى فى وجود حازم الرجال أمين الصندوق . 

وأوضح رئيس الإتحاد السكندري للاعب خلال اللقاء مدى شعبية وجماهيرية لعبة كرة السلة لدى الجماهير السكندرية. 

وكان محمد مصيلحى رئيس النادى كلف الثنائى حازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو المجلس بالتفاوض مع اللاعب للانضمام لزعيم الثغر . 

ويبلغ الأمريكى هاريس من العمر ٢٦ عاما ويصل طوله إلى ١٩٦ سم وسبق له اللعب لأندية ببروت والمتحد اللبنانيين والشارقة الإماراتى ولينبورج البلجيكى . 

ومن المتوقع أن يشارك هاريس مع زعيم الثغر فى بطولة دبى الدولية المقرر إقامتها في الفترة من ٢٣ يناير إلى أول فبراير ٢٠٢٠ . 

وكانت إدارة النادى السكندرى أنهت التعاقد مع الأمريكى ديكسون بناء على رغبة اللاعب نظرا لظروفه العائلية .
الأمريكي هاريس يصل الإسكندرية للانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.. صور
الأمريكي هاريس يصل الإسكندرية للانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.. صور
الأمريكي هاريس يصل الإسكندرية للانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري.. صور
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