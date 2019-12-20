مشارك في منتدى الشباب: سعيد للغاية بجلوسي بجوار الرئيس السيسي

قال الطفل "جون"، صاحب فيديو التنمر وأحد المشاركين في منتدي شباب العالم بنسخته الثالثة بمدينة السلام "شرم الشيخ"، إنه لم يتوقع دعوته للمؤتمر، ولكنه فوجئ بالدعوة الرسمية وتخصيص مقعد له بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد الطفل "جون" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "احمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أنه كان سعيدا للغاية بجلوسه إلى جوار الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار الطفل "جون"، إلي أن حادثة التنمر التي تعرض لها لم تكن الأولى من نوعها، ولكن الحادث الذي تم تصويره كان أشد تلك الحوادث، مضيفا أن أحد الكبار تدخل لفض المتنمرين عنه، وطمأنه، وأوصله حتى مدرسته.



وأضاف الطفل "جون"، أنه يمتلك الكثير من الأصدقاء داخل المجتمع المصري الذي ترعرع فيه، لافتا إلي أن المصريين هم من وقفوا معه خلال أزمة فيديو التنمر الشهير، حيث سعى بعضهم لمساعدته في استرداد حقه والتقدم بشكوى في المتنمرين.