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أخبار العالم

روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات إلى سوريا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:19 م
روسيا تستخدم الفيتو
روسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار لتقديم مساعدات إلى سوريا
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رحيم يسري

استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار حول إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر الحدود، طرحته على مجلس الأمن ألمانيا وبلجيكا والكويت.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قبيل التصويت في مجلس الأمن اليوم الجمعة: "روسيا ستصوت ضد القرار.. قدمنا مشروعنا للقرار.. وهو يركز على المسائل الإنسانية حصرا، مع تقليص عدد المعابر التي يتم نقل المساعدات عبرها".

وكان مشروع القرار الألماني البلجيكي الكويتي ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق، لنقل المساعدات إلى سوريا دون مراجعة الحكومة السورية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن 13 دولة صوتت لصالح مشروع القرار وعارضته دولتان، بما فيهما روسيا.
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