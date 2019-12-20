مي سات تطلق المرحلة الأولى لبرنامج المواهب The Tune

أعلنت قناة "مي سات" القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن بدء مرحلة تجارب الأداء للمشاركين في برنامج "The Tune" أكبر برنامج تليفزيوني للموهوبين في مجال الترانيم والألحان الكنسية.



واستضافت قناة "مي سات" اليوم الجمعة، في المرحلة الأولى 33 متسابقا لعرض موهبتهم في الترانيم والألحان الكنسية تمهيدا للوصول إلى عملية تصفية المشتركين وتقديم أفضل المواهب إلى العروض المباشرة.



ومن المقرر أن يشاركهم الجمهور على "السوشيال ميديا" حينها في الاختيار عن طريق التصويت ونسبة المشاهدة.



ووجهت إدارة البرنامج جميع الذين لديهم رغبة في المشاركة بالمسابقة بالدخول إلى موقع قناة مي سات Mesat.tv/thetune .



واشترطت إدارة البرنامج ملء استمارة المشاركة، وبعدها سيتم تحديد موعد التسجيل لاكتشاف المواهب الجديدة.

