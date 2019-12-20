AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مي سات تطلق المرحلة الأولى لبرنامج المواهب The Tune

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:52 م
صدى البلد
Advertisements
كتب - سامح سلام
أعلنت قناة "مي سات" القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن بدء مرحلة تجارب الأداء للمشاركين في برنامج "The Tune" أكبر برنامج تليفزيوني للموهوبين في مجال الترانيم والألحان الكنسية.

واستضافت قناة "مي سات" اليوم الجمعة، في المرحلة الأولى 33 متسابقا لعرض موهبتهم في الترانيم والألحان الكنسية تمهيدا للوصول إلى عملية تصفية المشتركين وتقديم أفضل المواهب إلى العروض المباشرة.

ومن المقرر أن يشاركهم الجمهور على "السوشيال ميديا" حينها في الاختيار عن طريق التصويت ونسبة المشاهدة.

ووجهت إدارة البرنامج جميع الذين لديهم رغبة في المشاركة بالمسابقة بالدخول إلى موقع قناة مي سات Mesat.tv/thetune .

واشترطت إدارة البرنامج ملء استمارة المشاركة، وبعدها سيتم تحديد موعد التسجيل لاكتشاف المواهب الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. البابا تواضروس الثاني يكرم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسي

البابا تواضروس الثاني يشارك في احتفالية تكريم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسي

البابا تواضروس يكرم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسي

تتويج نجم البرنامج الرقمي الأول The Talent.. وترشيحه لجائزة أفضل برنامج واقعي رقمي

7 سنوات على تجليسه.. محطات من حياة البابا تواضروس الثاني

لكل اسم حكاية.. دير العذراء ببياض العرب ببني سويف يعود تاريخه للقرن الـ 15 ويقع فى مسار العائلة المقدسة

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أبرز المشاهير الراحلين في 2019

على الصحراوي.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على جثة تاجر مخدرات مطعونا في سيارته

هذا ما يحدث عند قيام الساعة بالتفصيل.. 40 مشهدا من أهوال يوم القيامة

كلوب في حيرة بسبب دعم الجماهير لـ محمد صلاح أمام مونتيري | تفاصيل

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه

بعد الكشف عن الصفقة.. أردوغان يدافع عن علاقته بوالدة أمير قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت .. زوجة عماد متعب تتألق في إطلالة أنيقة

مسنة تسقط من سيارة إسعاف على طريق دون انتباه المسعفين | صور

بسبب لايك على فيسبوك.. شاب يقابل فتاة أحلامه