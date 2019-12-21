افتتاح معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

افتتح الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ نشأت الصاوي الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة، معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلي.



ويقام المعرض تحت إشراف أحمد بكري موجه عام التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، وموجهي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، وذلك بمقر المعرض الدائم بمعهد بنين سموحة.



ويشارك في المعرض معلمو التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، وبعض طلاب معاهد الإسكندرية الأزهرية، ويتم عرض أعمال فنية من لوحات، وأعمال يدوية، والتي تم تصميمها باستخدام الخامات المختلفة من ورق وخشب وخيوط وغيرها، بالإضافة إلى خامات ومخلفات البيئة من أفرع الأشجار الجافة وأغطية الزجاج و ال CD والزلط وغيرها في إنتاج أعمال فنية متميزة.



ويعكس المعرض اهتمام الأزهر الشريف بالتربية الفنية والاقتصاد المنزلي، ضمن الاهتمام الملحوظ للأزهر الشريف بالمبتكرين والمبدعين وبالأنشطة الفنية التعليمية بالمعاهد، وعبرت المعروضات عن الفكر المعتدل الوسطي المتميز لمنطقة الإسكندرية في مجالات الفن والتدبير والخياطة.



حضر الافتتاح الدكتور محمد كامل، والدكتور محمد القزاز عضوا المكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشافعي المستشار بقطاع المعاهد الأزهرية، ومديري المراحل والإدارات التعليمية بالمنطقة، وشيوخ المعاهد المشاركة في المعرض.