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فن

راندا رياض لـ صدى البلد: أنغام بحالة جيدة وتستعد للسفر إلى السعودية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
انغام
انغام
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آيه عاطف
قالت راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، إنها بحالة صحية جيدة، كما أشارت إلى إنها تستعد للسفر اليوم، إلى المملكة العربية السعودية من أجل إحياء حفلين غنائيين.

الحفل الأول من المقرر إحياؤه 23 ديسمبر الجاري حيث تغني أنغام، الأغانى الخاصه بـ الشاعر، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركى آل الشيخ كما تحيى حفلًا أخر يحمل اسم ليله ياسر بوعلى بقياده المايسترو هانى فرحات.

وأضافت راندا رياض، في تصريحها لـ "صدى البلد" :أن أنغام ستقوم بإجراء عملية جراحية بسيطة بعد إنتهاء حفلاتها الغنائية كي تتمكن من إزالة الحصوة التي توجد على الكلى.

كما نفت ما تردد حول إصابة أنغام، بأي مرض في الدم، مشيرة إلى أن الأمر غير خطير، وإنها فقط أجرت عملية من أجل تركيب دعامة كحل مؤقت لعلاج الحصوة، كي تتمكن من إحياء الحفلات الغنائية بشكل طبيعي، وفور إنتهائها من الحفلات ستقوم بإزالة الحصوة.
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